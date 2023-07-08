Екатеринбург
выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

фото пользователя Any_Whale
прогуляться, перекусить

Люблю Simple, особенно на Свердлова и Ленина )

От пользователя @Any_Whale

3 участника
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