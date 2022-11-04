Екатеринбург
Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

фото пользователя deffirry
прогуляться, перекусить

От пользователя @deffirry

8 участников
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