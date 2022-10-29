активный отдых

От пользователя @Aza91

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Екатеринбург → Другое По общаться,погулять,сходить куда нибудь

Екатеринбург → Другое Сходить на прогулку.

Екатеринбург → Другое Общение про разное, в "аллее болтовни"

Екатеринбург → Другое Продолжи фразу: я никогда не...

Екатеринбург → Другое Покататься на коньках

Екатеринбург → Другое Провести время с приятным человеком.

Екатеринбург → Другое Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

Екатеринбург → Другое На следующей неделе

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