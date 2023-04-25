От пользователя @Lissa

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Екатеринбург → Другое выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

Екатеринбург → Другое Позагорать в черте города

Екатеринбург → Другое Сходить на рок-концерт

Екатеринбург → Другое В загородный дом ( сосновый бор)

Екатеринбург → Другое Может встретимся и узнаем друг друга? )

Екатеринбург → Другое Мама в декрете

Екатеринбург → Другое Хочу погулять в парке

Екатеринбург → Другое Го устроим тусу на нг

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