прогуляться, перекусить

От пользователя @klinchaev

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Екатеринбург → Другое Прогуляться и весело провести время)

Екатеринбург → Другое собраться в большой компании

Екатеринбург → Другое Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)

Екатеринбург → Другое Почему бы и не погулять.

Екатеринбург → Другое Творить контент на улицах города

Екатеринбург → Другое Хочу погулять в парке

Екатеринбург → Другое Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время

Екатеринбург → Другое Побегать в будни в 06-00 до 07-00 в парке чкалова на вторчермете

Екатеринбург → Другое За грибами

Екатеринбург → Другое Есть здесь моя подруга?

Екатеринбург → Другое В загородный дом ( сосновый бор)

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