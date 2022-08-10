А пока можно просто поболтать

От пользователя @Marie_angud

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Екатеринбург → Другое Поиграть в бильярд 🙂

Екатеринбург → Другое Поездка в Абхазию, с 17 августа на 10 . На одного выходит 51300

Екатеринбург → Другое Го устроим тусу на нг

Екатеринбург → Другое Найти людей , для совместного время провождения

Екатеринбург → Другое Хочу пойти в бар (мам я в хлам)

Екатеринбург → Другое Познакомиться,погулять,сходить в кино…

Екатеринбург → Другое Прогуляться в парке чёртово городище в выходные.

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Екатеринбург → Другое Сходить на рок-концерт

Екатеринбург → Другое Не могу уснуть, кто хочет поболтать?

Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

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