Екатеринбург
Вот дождусь тёплых ночей и создам событие🌝

фото пользователя Marie_angud
прогуляться, перекусить

А пока можно просто поболтать

От пользователя @Marie_angud

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