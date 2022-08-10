Екатеринбург
Вот дождусь тёплых ночей и создам событие🌝
прогуляться, перекусить
А пока можно просто поболтать
От пользователя @Marie_angud
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