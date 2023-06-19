Екатеринбург
Внезапность
прогуляться, перекусить
Спонтанные встречи, события
Спонтанные встречи, события
Вообще за любой движ
Давайте организуем что нибудь
Покатаемся на вело или просто прогулемся
Посидим у костра и поговорим о многом
От пользователя @Mark
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