Спонтанные встречи, события Вообще за любой движ Давайте организуем что нибудь Покатаемся на вело или просто прогулемся Посидим у костра и поговорим о многом

От пользователя @Mark

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Екатеринбург → Другое Погулять в парке

Екатеринбург → Другое Сходить на день города (дискотека)

Екатеринбург → Другое поговорим о тебе?

Екатеринбург → Другое прогуляться и попить кофе

Екатеринбург → Другое Общение про разное, в "аллее болтовни"

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