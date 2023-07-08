Екатеринбург
В загородный дом ( сосновый бор)

фото пользователя SERgei24
прогуляться, перекусить

Пожарить шашлычок, новое общение, поиграть в настольные игры,

От пользователя @SERgei24

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