Екатеринбург
В загородный дом ( сосновый бор)
прогуляться, перекусить
Пожарить шашлычок, новое общение, поиграть в настольные игры,
От пользователя @SERgei24
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