прогуляться, перекусить

От пользователя @Alis33

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Екатеринбург → Другое Погнали вечером в бар

Екатеринбург → Другое поболтать на различные темы

Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Екатеринбург → Другое Есть ли здесь те, кто играет в MLBB?) Ранг миф/лега.

Екатеринбург → Другое Обсудить планы на выходные , возможно совместить=)

Екатеринбург → Другое Рыбалка, где? Чо ? Каво ?

Екатеринбург → Другое Прогуляться и покататься по городу

Екатеринбург → Другое Познакомиться,погулять,сходить в кино…

Екатеринбург → Другое Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!