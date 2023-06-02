Екатеринбург
В екб впервые ищут друзей
другое
От пользователя @ELENA124
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Екатеринбург
Екатеринбург → Другое
выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.
Екатеринбург → Другое
Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время
Екатеринбург → Другое
Хочу найти собеседника на любые темы.
Екатеринбург → Другое
Поиграть в Плейстейшн
Екатеринбург → Другое
Интересные мысли и общение.
Екатеринбург → Другое
Прогуляться
Екатеринбург → Другое
Есть ли здесь те, кто играет в MLBB?) Ранг миф/лега.
Екатеринбург → Другое
Побегать в будни в 06-00 до 07-00 в парке чкалова на вторчермете
Екатеринбург → Другое
Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать
Екатеринбург → Другое
Прогуляться
Екатеринбург → Другое
Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)
Екатеринбург → Другое
Покушать, Старик Хинкалыч
Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!