другое

От пользователя @ELENA124

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Екатеринбург → Другое Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)

Екатеринбург → Другое Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать

Екатеринбург → Другое Побегать в будни в 06-00 до 07-00 в парке чкалова на вторчермете

Екатеринбург → Другое Есть ли здесь те, кто играет в MLBB?) Ранг миф/лега.

Екатеринбург → Другое Интересные мысли и общение.

Екатеринбург → Другое Поиграть в Плейстейшн

Екатеринбург → Другое Хочу найти собеседника на любые темы.

Екатеринбург → Другое Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время

Екатеринбург → Другое выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!