🏐 Сетка, мячи есть. Места знаю. Вечерком самое то, размять булки.

От пользователя @PieceOfAvocado

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Екатеринбург → Другое Поездка в Абхазию, с 17 августа на 10 . На одного выходит 51300

Екатеринбург → Другое Вот дождусь тёплых ночей и создам событие🌝

Екатеринбург → Другое Перекусить и попить кофейку

Екатеринбург → Другое Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)

Екатеринбург → Другое чем заняться вечером :с

Екатеринбург → Другое поиграть в настолки

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Екатеринбург → Другое Не чего не хочу

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