Екатеринбург
Уличный волейбол. Заречный 🏐
активный отдых
🏐 Сетка, мячи есть. Места знаю. Вечерком самое то, размять булки.
От пользователя @PieceOfAvocado
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