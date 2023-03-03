прогуляться, перекусить

От пользователя @Alexei_Sivchik

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Екатеринбург → Другое Погнали вечером в бар

Екатеринбург → Другое Народ подскажите, где в Екатеринбурге….->

Екатеринбург → Другое Погнали в горы

Екатеринбург → Другое Не могу уснуть, кто хочет поболтать?

Екатеринбург → Другое Прогуляться в парке чёртово городище в выходные.

Екатеринбург → Другое Обсудить планы на выходные , возможно совместить=)

Екатеринбург → Другое Погулять в парке

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