Екатеринбург
Тусить с мамой/папой спиногрыза! Вместе со спиногрызами!
Ладно, моя уже не спиногрыз, ей скоро три, хотя я и не в курсе, в каком возрасте спиногрыз мутирует в человека... Хотелось бы найти мамаш или папаш, можно даже с лёгкой эбанцой (как у меня) (эбанца даже приветствуется!) (Ты без эбанцы? - не страшно, это даже хорошо!), чтобы ходить вместе в Парк Маяковского, песочницу на набережной, горки и качельки и другие весёлые места. Моей дочке 2,10, ей нужны друзья. Мне тоже нужны друзья, т.к. бывший муж на войне, а подруги остались в Мичуринском. Вот. В выходные хоть весь день, в будни - после садика.
Давайте дружить спиногрызами!
От пользователя @Derzky_Yoghik
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