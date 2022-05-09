прогуляться, перекусить

От пользователя @ig_radchenko

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Екатеринбург → Другое поиграть в настолки

Екатеринбург → Другое Го устроим тусу на нг

Екатеринбург → Другое Обсудить планы на выходные , возможно совместить=)

Екатеринбург → Другое Сходить на прогулку.

Екатеринбург → Другое Позагорать в черте города

Екатеринбург → Другое Не могу уснуть, кто хочет поболтать?

Екатеринбург → Другое Творить контент на улицах города

Екатеринбург → Другое Вот дождусь тёплых ночей и создам событие🌝

Екатеринбург → Другое Не чего не хочу

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