Екатеринбург
Сходить вместе вечером в кино

фото пользователя Celena
сходить на мероприятие

Сходить в кино, любой фильм по желанию, кроме ужасов. Можно потом посидеть с кофе и поболтать

От пользователя @Celena

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