Екатеринбург
Сходить вместе вечером в кино
сходить на мероприятие
Сходить в кино, любой фильм по желанию, кроме ужасов. Можно потом посидеть с кофе и поболтать
От пользователя @Celena
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На следующей неделе
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