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От пользователя @Celena

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Екатеринбург → Другое На следующей неделе

Екатеринбург → Другое Позагорать в черте города

Екатеринбург → Другое Поиграть в герои 3))

Екатеринбург → Другое Ищем с мужем весёлых ,классных ребят👍

Екатеринбург → Другое Вот дождусь тёплых ночей и создам событие🌝

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