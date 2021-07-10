Екатеринбург
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От пользователя @Ilys2211
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выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.
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чем заняться вечером :с
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