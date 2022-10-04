Екатеринбург
Сходить на прогулку.
другое
От пользователя @Andre111
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Екатеринбург
Екатеринбург → Другое
Поиграть в бильярд 🙂
Екатеринбург → Другое
Погулять в парке
Екатеринбург → Другое
Прогуляться, пообщаться, посмеяться
Екатеринбург → Другое
Эй ты... Да ты ты,который думает что не ты..
Екатеринбург → Другое
Киношка, велик или просто гулять)
Екатеринбург → Другое
Найти друзей
Екатеринбург → Другое
Выпить кофе
Екатеринбург → Другое
Погулять по набережной
Екатеринбург → Другое
Расскажите о своей любимой книге 📖
Екатеринбург → Другое
Хочу найти единомышленников по хобби
Екатеринбург → Другое
Ищу компанию, чтобы сходить на стендап концерт Льва Еременко
Екатеринбург → Другое
Мотопрогулка
Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!