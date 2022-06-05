Екатеринбург
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От пользователя @Ishapolisha
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выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.
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Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу
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Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺
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Хочу прогуляться
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Поиграть в герои 3))
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На балтым. Пляжный волейбол поиграть, или просто в мяч с компанией
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Сходить на день города (дискотека)
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поболтать на различные темы
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Прогулка природа романтика
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Творить контент на улицах города
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Дружеское общение
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