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От пользователя @Ishapolisha

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Екатеринбург → Другое Сходить вместе вечером в кино

Екатеринбург → Другое Творить контент на улицах города

Екатеринбург → Другое поболтать на различные темы

Екатеринбург → Другое Сходить на день города (дискотека)

Екатеринбург → Другое На балтым. Пляжный волейбол поиграть, или просто в мяч с компанией

Екатеринбург → Другое Поиграть в герои 3))

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Екатеринбург → Другое Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу

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