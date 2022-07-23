прогуляться, перекусить

От пользователя @Andre111

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Екатеринбург → Другое Ищу компанию на концерт Big love show 12 февраля.

Екатеринбург → Другое Сходить на рок-концерт

Екатеринбург → Другое Тусить с мамой/папой спиногрыза! Вместе со спиногрызами!

Екатеринбург → Другое Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)

Екатеринбург → Другое Позагорать в черте города

Екатеринбург → Другое Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

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