Можно покататься по городу на велах, потом заехать в бар, поесть, потрещать))

От пользователя @RdZz

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Екатеринбург → Другое Ищу людей для контента на твич.

Екатеринбург → Другое Провести время

Екатеринбург → Другое Поиграть в бильярд 🙂

Екатеринбург → Другое В прошлом году переехала, хочу найти человечка с общими интересами

Екатеринбург → Другое Позагорать в черте города

Екатеринбург → Другое Ищу компанию, чтобы сходить на стендап концерт Льва Еременко

Екатеринбург → Другое Перекусить и попить кофейку

Екатеринбург → Другое Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

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