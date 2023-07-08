Екатеринбург
Прокатиться на велосипедах

фото пользователя RdZz
прогуляться, перекусить

Можно покататься по городу на велах, потом заехать в бар, поесть, потрещать))

От пользователя @RdZz

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