Екатеринбург
Прокатиться на велосипедах
прогуляться, перекусить
Можно покататься по городу на велах, потом заехать в бар, поесть, потрещать))
От пользователя @RdZz
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Екатеринбург
Екатеринбург → Другое
Велопокатушки
Екатеринбург → Другое
Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время
Екатеринбург → Другое
Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.
Екатеринбург → Другое
Дружеское общение
Екатеринбург → Другое
Перекусить и попить кофейку
Екатеринбург → Другое
Ищу компанию, чтобы сходить на стендап концерт Льва Еременко
Екатеринбург → Другое
Сходить вечером куда-нибудь
Екатеринбург → Другое
Позагорать в черте города
Екатеринбург → Другое
В прошлом году переехала, хочу найти человечка с общими интересами
Екатеринбург → Другое
Поиграть в бильярд 🙂
Екатеринбург → Другое
Провести время
Екатеринбург → Другое
Ищу людей для контента на твич.
Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!