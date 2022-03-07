прогуляться, перекусить

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Екатеринбург → Другое Хочу найти собеседника на любые темы.

Екатеринбург → Другое Прогуляться в любое время

Екатеринбург → Другое Го устроим тусу на нг

Екатеринбург → Другое Покататься на коньках

Екатеринбург → Другое Обсудить планы на выходные , возможно совместить=)

Екатеринбург → Другое Сходить на прогулку.

Екатеринбург → Другое В прошлом году переехала, хочу найти человечка с общими интересами

Екатеринбург → Другое Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

Екатеринбург → Другое Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

Екатеринбург → Другое поиграть в настолки

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