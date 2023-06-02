Екатеринбург
Прогуляться по городу
прогуляться, перекусить
Посидеть в кафе!
От пользователя @Lilia65
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