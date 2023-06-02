От пользователя @Lilia65

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Екатеринбург → Другое Есть здесь моя подруга?

Екатеринбург → Другое Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время

Екатеринбург → Другое Если бы ты был знаменитостью, то кем? И почему?

Екатеринбург → Другое Погулять по набережной

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