Екатеринбург
Прогуляться по городу

прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе!

От пользователя @Lilia65

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