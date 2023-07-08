Екатеринбург

Предлагаю встретиться, выпить кофе или вкусно поесть, а также пофоткаться и наснимать рилс. Ну и конечно пообщаться, желательно в долгосрочной перспективе

От пользователя @Cannon

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