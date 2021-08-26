прогуляться, перекусить

От пользователя @Andy129

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Екатеринбург → Другое Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?

Екатеринбург → Другое Поиграть в видеоигры, настольные игры. Прогуляться

Екатеринбург → Другое Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

Екатеринбург → Другое Есть ли здесь те, кто играет в MLBB?) Ранг миф/лега.

Екатеринбург → Другое Тусить с мамой/папой спиногрыза! Вместе со спиногрызами!

Екатеринбург → Другое Ищу компанию на концерт Big love show 12 февраля.

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

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