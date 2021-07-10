Екатеринбург
Прогуляться, перекусить
прогуляться, перекусить
Поиграть в бильярд, сходить в кино, театр, кафе
От пользователя @Azaxdc_qwe
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