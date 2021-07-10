Поиграть в бильярд, сходить в кино, театр, кафе

От пользователя @Azaxdc_qwe

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Екатеринбург → Другое Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать

Екатеринбург → Другое Поиграть в герои 3))

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Екатеринбург → Другое Поиграть в Плейстейшн

Екатеринбург → Другое Погнали в горы

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