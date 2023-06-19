Екатеринбург
Прогуляться, интересно провести время

прогуляться, перекусить

От пользователя @Pavel_0525

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Екатеринбург

маленькое фото пользователя Kirillsj
Екатеринбург → Другое

Хорошо провести время

маленькое фото пользователя Egosumlex
Екатеринбург → Другое

Погулять по набережной

маленькое фото пользователя Namir
Екатеринбург → Другое

Рыбалка, где? Чо ? Каво ?

маленькое фото пользователя Luda_sunny
Екатеринбург → Другое

Если бы ты был знаменитостью, то кем? И почему?

маленькое фото пользователя ig_radchenko
Екатеринбург → Другое

собраться в большой компании

маленькое фото пользователя Vasja
Екатеринбург → Другое

Найти подругу, погулять

маленькое фото пользователя Ishapolisha
Екатеринбург → Другое

Расскажите о своей любимой книге 📖

маленькое фото пользователя Mark
Екатеринбург → Другое

Внезапность

маленькое фото пользователя melkay
Екатеринбург → Другое

Погулять развеется

маленькое фото пользователя Mishanya
Екатеринбург → Другое

Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

маленькое фото пользователя Na_ra
Екатеринбург → Другое

Ищу компанию, чтобы сходить на стендап концерт Льва Еременко

маленькое фото пользователя dasha97
Екатеринбург → Другое

прогуляться и попить кофе

Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!