Екатеринбург
Прогуляться и весело провести время)

фото пользователя Yurec
прогуляться, перекусить

Ищу себе единомышленницу ) с прекрасным чувством юмора 😎

От пользователя @Yurec

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