Ищу себе единомышленницу ) с прекрасным чувством юмора 😎

От пользователя @Yurec

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Екатеринбург → Другое Поездка в Абхазию, с 17 августа на 10 . На одного выходит 51300

Екатеринбург → Другое Сходить вместе вечером в кино

Екатеринбург → Другое Ищу, подруг, всегда за любой кипишь

Екатеринбург → Другое Сходить в кино кататься на велосипеде

Екатеринбург → Другое Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

Екатеринбург → Другое Если бы ты был знаменитостью, то кем? И почему?

Екатеринбург → Другое Провести время

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