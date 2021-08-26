Екатеринбург
Прогуляться
прогуляться, перекусить
Прогуляться по Екатеринбургу, сходить куда нибудь. Познакомиться, найти друзей.
От пользователя @Vladimisavel
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Екатеринбург
Екатеринбург → Другое
Погулять в парке
Екатеринбург → Другое
Прогуляться в парке чёртово городище в выходные.
Екатеринбург → Другое
Сходить в кино на фильм «Вышка» в 1:05 в Гринвиче.
Екатеринбург → Другое
За грибами
Екатеринбург → Другое
Есть здесь моя подруга?
Екатеринбург → Другое
Киношка, велик или просто гулять)
Екатеринбург → Другое
Погулять вечером
Екатеринбург → Другое
Ищу людей для контента на твич.
Екатеринбург → Другое
Расскажи как прошел твой день?✨
Екатеринбург → Другое
Этот чат для крутых герлс и общения обо всех бедах наших женских
Екатеринбург → Другое
Мама в декрете
Екатеринбург → Другое
Прогуляться, перекусить😀
Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!