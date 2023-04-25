Екатеринбург
прогуляться
Прогуляться где-нибудь на плотинке или в парке, посидеть покушать, пофоткать друг друга, обзавестись не одноразовым знакомством, а на долгое время. Я за любой движ, поэтому в последствии готова выбираться на мероприятия, выставки, разделить какие-либо интересы с человеком и составить ему компанию в свободное время. Половая принадлежность не принципиальна:)
От пользователя @whathaveubecome
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