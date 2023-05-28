прогуляться, перекусить

От пользователя @Suren4ik

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Екатеринбург → Другое Интересные мысли и общение.

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Екатеринбург → Другое Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

Екатеринбург → Другое Го устроим тусу на нг

Екатеринбург → Другое Академический на связи

Екатеринбург → Другое Прогуляться и весело провести время)

Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Екатеринбург → Другое Эй ты... Да ты ты,который думает что не ты..

Екатеринбург → Другое Попить чай посмотреть киношку и хорошо провести время

Екатеринбург → Другое Найти людей , для совместного время провождения

Екатеринбург → Другое Перекусить в кафе

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