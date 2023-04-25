прогуляться, перекусить

От пользователя @Kseniya

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Екатеринбург → Другое Сходить на день города (дискотека)

Екатеринбург → Другое выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

Екатеринбург → Другое Поиграть в видеоигры, настольные игры. Прогуляться

Екатеринбург → Другое Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

Екатеринбург → Другое Провести время с приятным человеком.

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Екатеринбург → Другое Если бы ты был знаменитостью, то кем? И почему?

Екатеринбург → Другое На балтым. Пляжный волейбол поиграть, или просто в мяч с компанией

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