Екатеринбург
Прогулки, посещение любых мероприятий, движ
прогуляться, перекусить
От пользователя @Kseniya
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Мотопрогулка
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Прогуляться, пообщаться, попить кофе
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На балтым. Пляжный волейбол поиграть, или просто в мяч с компанией
Екатеринбург → Другое
Предлагаю погулять вечером🥺
Екатеринбург → Другое
Если бы ты был знаменитостью, то кем? И почему?
Екатеринбург → Другое
Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺
Екатеринбург → Другое
Провести время с приятным человеком.
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Хочу прогуляться
Екатеринбург → Другое
Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?
Екатеринбург → Другое
Поиграть в видеоигры, настольные игры. Прогуляться
Екатеринбург → Другое
выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.
Екатеринбург → Другое
Сходить на день города (дискотека)
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