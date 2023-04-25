прогуляться, перекусить

От пользователя @Anaesthesia

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Екатеринбург → Другое Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)

Екатеринбург → Другое Общение про разное, в "аллее болтовни"

Екатеринбург → Другое Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?

Екатеринбург → Другое По общаться,погулять,сходить куда нибудь

Екатеринбург → Другое встретиться сегодня

Екатеринбург → Другое Народ подскажите, где в Екатеринбурге….->

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