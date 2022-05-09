Екатеринбург
Пообщаться и может быть прогуляться
пообщаться
От пользователя @Brig
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Екатеринбург
Екатеринбург → Другое
Ищу людей для контента на твич.
Екатеринбург → Другое
Прогулка природа романтика
Екатеринбург → Другое
Найти подругу)
Екатеринбург → Другое
Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?
Екатеринбург → Другое
Погулять развеется
Екатеринбург → Другое
Настольные игры
Екатеринбург → Другое
поиграть в настолки
Екатеринбург → Другое
Дружеское общение
Екатеринбург → Другое
Сходить в кино на фильм «Вышка» в 1:05 в Гринвиче.
Екатеринбург → Другое
Сходить вместе вечером в кино
Екатеринбург → Другое
Расскажи как прошел твой день?✨
Екатеринбург → Другое
В екб впервые ищут друзей
Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!