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Екатеринбург
Пообщаемся? Можем пообщаться абсолютно на любые темы )

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Если ты еще и из моего города, будет плюсиком)

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Народ подскажите, где в Екатеринбурге….->

маленькое фото пользователя RdZz

Екатеринбург → прогуляться, перекусить

Прокатиться на велосипедах

маленькое фото пользователя DimaG3

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Поиграть в герои 3))

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Pavel87

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Поездка в Абхазию, с 17 августа на 10 . На одного выходит 51300

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