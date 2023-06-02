Екатеринбург
Покушать, Старик Хинкалыч

фото пользователя Slawa
прогуляться, перекусить

Недорого и не так уж сердито у них, хинкали и хачапури по аджарски в Манхэтэне у Хинкалыча.
По времегэни ближе к 12:00...
От себя могу за авто, литературу, и жизненные интересы... Адекват. Так оно получается что хожу туда один, но против приятного человека совсем не против.

От пользователя @Slawa

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