Собираемся небольшой компанией по вс с утра около ЖД вокзала Буду рад новым лицам )

От пользователя @Mixiz

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Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Екатеринбург → Другое Познакомиться,погулять,сходить в кино…

Екатеринбург → Другое встретиться сегодня

Екатеринбург → Другое Киношка, велик или просто гулять)

Екатеринбург → Другое Погулять в парке

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Екатеринбург → Другое Вот дождусь тёплых ночей и создам событие🌝

Екатеринбург → Другое Перекусить в кафе

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