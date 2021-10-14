Екатеринбург
Поиграть в настольные игры

фото пользователя Mixiz
собрать компанию

Собираемся небольшой компанией по вс с утра около ЖД вокзала
Буду рад новым лицам )

От пользователя @Mixiz

1 участник
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