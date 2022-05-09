прогуляться, перекусить

От пользователя @Alma

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Екатеринбург → Другое Поиграть в настольные игры

Екатеринбург → Другое В загородный дом ( сосновый бор)

Екатеринбург → Другое Не чего не хочу

Екатеринбург → Другое Прокатиться на велосипедах

Екатеринбург → Другое поговорим о тебе?

Екатеринбург → Другое Вот дождусь тёплых ночей и создам событие🌝

Екатеринбург → Другое Можно погулять вдвоём, втроем, как хотите.)

Екатеринбург → Другое Покататься на коньках

Екатеринбург → Другое Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

Екатеринбург → Другое Не могу уснуть, кто хочет поболтать?

Екатеринбург → Другое Ищу компанию на концерт Big love show 12 февраля.

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