прогуляться, перекусить

От пользователя @Anzela

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Екатеринбург → Другое Хорошо провести время

Екатеринбург → Другое Сходить в кино кататься на велосипеде

Екатеринбург → Другое Народ подскажите, где в Екатеринбурге….->

Екатеринбург → Другое Хочу пойти в бар (мам я в хлам)

Екатеринбург → Другое Сходить на день города (дискотека)

Екатеринбург → Другое Расскажи как прошел твой день?✨

Екатеринбург → Другое Хочу погулять в парке

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