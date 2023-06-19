Екатеринбург
Погулять,встретиться
прогуляться, перекусить
От пользователя @Anzela
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Екатеринбург
Екатеринбург → Другое
Хочу погулять в парке
Екатеринбург → Другое
Дружеское общение
Екатеринбург → Другое
Расскажи как прошел твой день?✨
Екатеринбург → Другое
Прогуляться
Екатеринбург → Другое
Сходить на день города (дискотека)
Екатеринбург → Другое
Ищу друзей
Екатеринбург → Другое
Хочу пойти в бар (мам я в хлам)
Екатеринбург → Другое
Прогулка природа романтика
Екатеринбург → Другое
Народ подскажите, где в Екатеринбурге….->
Екатеринбург → Другое
Погулять вечером
Екатеринбург → Другое
Сходить в кино кататься на велосипеде
Екатеринбург → Другое
Хорошо провести время
Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!