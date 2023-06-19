прогуляться, перекусить

От пользователя @Misha66

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Екатеринбург → Другое Найдись подруга с ебанцой 🙏😄

Екатеринбург → Другое Сходить на рок-концерт

Екатеринбург → Другое Может встретимся и узнаем друг друга? )

Екатеринбург → Другое Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать

Екатеринбург → Другое Сходить на прогулку.

Екатеринбург → Другое Народ подскажите, где в Екатеринбурге….->

Екатеринбург → Другое Поиграть в настольные игры

Екатеринбург → Другое поговорим о тебе?

Екатеринбург → Другое Познакомиться,погулять,сходить в кино…

Екатеринбург → Другое прогуляться и попить кофе

Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!