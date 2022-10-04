Екатеринбург
Погнали в горы
прогуляться, перекусить
Не прочь познакомится с новыми людьми, выбраться там где действительно холодно (например дидинский тоннель) где лёд и летом не тает 😏
От пользователя @Mqnqx
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