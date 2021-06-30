Екатеринбург
Побегать в будни в 06-00 до 07-00 в парке чкалова на вторчермете
прогуляться, перекусить
Нужен стимул к пробежке , одному в ломы
От пользователя @Pavel87
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Екатеринбург
Екатеринбург → Другое
Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать
Екатеринбург → Другое
Ищу, подруг, всегда за любой кипишь
Екатеринбург → Другое
Дружеское общение
Екатеринбург → Другое
Позагорать в черте города
Екатеринбург → Другое
Пробежаться заречный
Екатеринбург → Другое
За грибами
Екатеринбург → Другое
Хочу найти подругу
Екатеринбург → Другое
Поиграть в Плейстейшн
Екатеринбург → Другое
Творить контент на улицах города
Екатеринбург → Другое
Хорошо провести время
Екатеринбург → Другое
Не могу уснуть, кто хочет поболтать?
Екатеринбург → Другое
Эй ты... Да ты ты,который думает что не ты..
Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!