Екатеринбург
Побегать в будни в 06-00 до 07-00 в парке чкалова на вторчермете

фото пользователя Pavel87
прогуляться, перекусить

Нужен стимул к пробежке , одному в ломы

От пользователя @Pavel87

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