Нужен стимул к пробежке , одному в ломы

От пользователя @Pavel87

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Екатеринбург → Другое Эй ты... Да ты ты,который думает что не ты..

Екатеринбург → Другое Не могу уснуть, кто хочет поболтать?

Екатеринбург → Другое Хорошо провести время

Екатеринбург → Другое Творить контент на улицах города

Екатеринбург → Другое Поиграть в Плейстейшн

Екатеринбург → Другое За грибами

Екатеринбург → Другое Позагорать в черте города

Екатеринбург → Другое Ищу, подруг, всегда за любой кипишь

Екатеринбург → Другое Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать

Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!