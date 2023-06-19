прогуляться, перекусить

От пользователя @

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Екатеринбург → Другое чем заняться вечером :с

Екатеринбург → Другое Поиграть в настольные игры

Екатеринбург → Другое Поиграть в герои 3))

Екатеринбург → Другое Покататься на коньках

Екатеринбург → Другое Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать

Екатеринбург → Другое Найти людей , для совместного время провождения

Екатеринбург → Другое Тусить с мамой/папой спиногрыза! Вместе со спиногрызами!

Екатеринбург → Другое прогуляться и попить кофе

Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!