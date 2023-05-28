прогуляться, перекусить

От пользователя @Marcopolo

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Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Екатеринбург → Другое Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу

Екатеринбург → Другое Погнали в горы

Екатеринбург → Другое Ходить по улице, петь песни такие как "Вахтерам", болтать

Екатеринбург → Другое собраться в большой компании

Екатеринбург → Другое Интересные мысли и общение.

Екатеринбург → Другое Поговорим о деньгах, на сколько они важны в вашей жизни?)

Екатеринбург → Другое Поиграть в видеоигры, настольные игры. Прогуляться

Екатеринбург → Другое Тусить с мамой/папой спиногрыза! Вместе со спиногрызами!

Екатеринбург → Другое Общение про разное, в "аллее болтовни"

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