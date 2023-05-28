Екатеринбург
Обсуждать общие интересы, может пригласить выпить кофе

прогуляться, перекусить

От пользователя @Marcopolo

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Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

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