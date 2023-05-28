Екатеринбург
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От пользователя @NOT_HE_HE
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Сходить в кино кататься на велосипеде
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Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺
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Прогуляться, перекусить😀
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Интересные мысли и общение.
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Прокатиться на велосипедах
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Ищу компанию, чтобы сходить на стендап концерт Льва Еременко
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Прогуляться и покататься по городу
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Сходить на день города (дискотека)
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Вторчермет, виз.
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Посмеяться
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Ищем с мужем весёлых ,классных ребят👍
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