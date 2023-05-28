пообщаться

От пользователя @NOT_HE_HE

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Екатеринбург → Другое Ищем с мужем весёлых ,классных ребят👍

Екатеринбург → Другое Сходить на день города (дискотека)

Екатеринбург → Другое Прогуляться и покататься по городу

Екатеринбург → Другое Ищу компанию, чтобы сходить на стендап концерт Льва Еременко

Екатеринбург → Другое Прокатиться на велосипедах

Екатеринбург → Другое Интересные мысли и общение.

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Екатеринбург → Другое Сходить в кино кататься на велосипеде

Екатеринбург → Другое Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу

Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!