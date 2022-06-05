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От пользователя @Stanton

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Екатеринбург → Другое выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Екатеринбург → Другое Послушать музыку прохладным вечером в парке

Екатеринбург → Другое собраться в большой компании

Екатеринбург → Другое Поиграть в видеоигры, настольные игры. Прогуляться

Екатеринбург → Другое Рыбалка, где? Чо ? Каво ?

Екатеринбург → Другое В екб впервые ищут друзей

Екатеринбург → Другое Хочу погулять в парке

Екатеринбург → Другое Мама в декрете

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