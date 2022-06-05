Екатеринбург
Общение про разное, в "аллее болтовни"

фото пользователя Stanton
пообщаться

От пользователя @Stanton

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Екатеринбург

маленькое фото пользователя Kse_nia
Екатеринбург → Другое

Мама в декрете

маленькое фото пользователя Anaesthesia
Екатеринбург → Другое

Предлагаю погулять вечером🥺

маленькое фото пользователя Angelinail
Екатеринбург → Другое

Хочу погулять в парке

маленькое фото пользователя ELENA124
Екатеринбург → Другое

В екб впервые ищут друзей

маленькое фото пользователя Namir
Екатеринбург → Другое

Рыбалка, где? Чо ? Каво ?

маленькое фото пользователя Andreynus
Екатеринбург → Другое

Поиграть в видеоигры, настольные игры. Прогуляться

маленькое фото пользователя ig_radchenko
Екатеринбург → Другое

собраться в большой компании

маленькое фото пользователя marakley
Екатеринбург → Другое

Послушать музыку прохладным вечером в парке

маленькое фото пользователя deffirry
Екатеринбург → Другое

Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

маленькое фото пользователя Vladimisavel
Екатеринбург → Другое

бесплатные спектакли

маленькое фото пользователя 2009
Екатеринбург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Any_Whale
Екатеринбург → Другое

выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.

Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!