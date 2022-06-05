Екатеринбург
Общение про разное, в "аллее болтовни"
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От пользователя @Stanton
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выпить кофе в Simple coffee, ведь я из Екатеринбурга.
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