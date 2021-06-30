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От пользователя @Ishapolisha

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Екатеринбург → Другое Прогуляться в парке чёртово городище в выходные.

Екатеринбург → Другое Киношка, велик или просто гулять)

Екатеринбург → Другое В загородный дом ( сосновый бор)

Екатеринбург → Другое Поиграть в видеоигры, настольные игры. Прогуляться

Екатеринбург → Другое Рыбалка, где? Чо ? Каво ?

Екатеринбург → Другое В екб впервые ищут друзей

Екатеринбург → Другое Ищем с мужем весёлых ,классных ребят👍

Екатеринбург → Другое поговорим о тебе?

Екатеринбург → Другое Эй ты... Да ты ты,который думает что не ты..

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