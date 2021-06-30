Екатеринбург
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От пользователя @Ishapolisha
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Киношка, велик или просто гулять)
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Прогуляться в парке чёртово городище в выходные.
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