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От пользователя @Ismail005

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Екатеринбург → Другое Предлагаю прогуляться по вечернему Екатеринбургу

Екатеринбург → Другое Почему бы и не погулять.

Екатеринбург → Другое Мир справедлив, переубеди меня. Душнилы залетайте.

Екатеринбург → Другое Кто хочет погулять парами, сходить на пикник или поиграть в настолки ?

Екатеринбург → Другое На балтым. Пляжный волейбол поиграть, или просто в мяч с компанией

Екатеринбург → Другое Прокатиться на велосипедах

Екатеринбург → Другое Общение по интересам

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