Екатеринбург
Настольные игры

фото пользователя NektoGleb
прогуляться, перекусить

Ищу компанию людей, с которыми можно поиграть в настольные игры. У самого есть небольшая коллекция игр, так же лежит не открытая настолка битва магов, очень хочется попробовать

От пользователя @NektoGleb

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