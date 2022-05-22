Ищу компанию людей, с которыми можно поиграть в настольные игры. У самого есть небольшая коллекция игр, так же лежит не открытая настолка битва магов, очень хочется попробовать

От пользователя @NektoGleb

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Екатеринбург → Другое Общение по интересам

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