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От пользователя @Vasja

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Екатеринбург → Другое Затусить на гикфесте 5 сентября

Екатеринбург → Другое Идём вместе на ночь музыки?

Екатеринбург → Другое Познакомиться,погулять,сходить в кино…

Екатеринбург → Другое Поиграть в бильярд 🙂

Екатеринбург → Другое Побегать в будни в 06-00 до 07-00 в парке чкалова на вторчермете

Екатеринбург → Другое Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

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