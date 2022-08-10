Екатеринбург
Найти подругу, погулять

фото пользователя Vasja
другое

От пользователя @Vasja

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Екатеринбург

маленькое фото пользователя Ekaterina120620
Екатеринбург → Другое

Есть ли тут те кто хочет пообщаться, поиграть в видеоигры?

маленькое фото пользователя hydya
Екатеринбург → Другое

Сходить вечером куда-нибудь

маленькое фото пользователя Pavel87
Екатеринбург → Другое

Побегать в будни в 06-00 до 07-00 в парке чкалова на вторчермете

маленькое фото пользователя Suren4ik
Екатеринбург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Goodness
Екатеринбург → Другое

Поиграть в бильярд 🙂

маленькое фото пользователя Alena1992
Екатеринбург → Другое

Познакомиться,погулять,сходить в кино…

маленькое фото пользователя Luda_sunny
Екатеринбург → Другое

Идём вместе на ночь музыки?

маленькое фото пользователя Andre111
Екатеринбург → Другое

Давайте делиться впечатлениями.

маленькое фото пользователя chanelovich
Екатеринбург → Другое

Затусить на гикфесте 5 сентября

маленькое фото пользователя quexx
Екатеринбург → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Vladimisavel
Екатеринбург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Mosya
Екатеринбург → Другое

Прогуляться, пообщаться, посмеяться

Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!