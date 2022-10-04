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От пользователя @Valentinka

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Екатеринбург → Другое Хочу найти единомышленников по хобби

Екатеринбург → Другое Выпить кофе и посидеть в красивом месте рядом с водичкой 🥺

Екатеринбург → Другое Поиграть в герои 3))

Екатеринбург → Другое Хорошо провести время

Екатеринбург → Другое поговорим о тебе?

Екатеринбург → Другое Погулять по набережной

Екатеринбург → Другое Побегать в будни в 06-00 до 07-00 в парке чкалова на вторчермете

Екатеринбург → Другое За грибами

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